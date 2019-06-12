فرنسا تلعب على الوترين في ليبيا .. من القذافي إلى حفتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت باريس انتقادات للتعامل مع الجنرال المنشق بينما تتحرك قواته في طرابلس واتهم رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم “ديكتاتور” في الجنرال خليفة حفتر.

ما هو دور فرنسا الحقيقي في ليبيا؟ هناك العديد من الأسئلة في هذا الصدد ، خاصة منذ بداية هجوم خليفة حفتر على طرابلس في أبريل.

الهجوم ، الذي قاده الرجل القوي الليبي الشرقي ، كان بوادر التحذير. منذ بداية هذا العام ، حقق حفتر اختراقات كبيرة ، حيث سمح له بالسيطرة على محافظة فزان في جنوب ليبيا.

هذا الموقف ، جنبًا إلى جنب مع سيطرته على معظم الأراضي جعله أقوى لاعب في ليبيا. لكن بعد أن حاول حفتر تنفيذ خطة كانت قائمة منذ عام على الأقل – محاولة الاستيلاء على طرابلس – واجه هجومًا مضادًا غير متوقع.

العلاقات مع العدو

ماذا عن فرنسا؟ من الناحية الرسمية ، تلتزم باريس بدعم حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج المعترف بها دوليًا ، والتي تم تشكيلها بموجب اتفاق الصخيرات لعام 2015. مقرها طرابلس ، تجسد السلطة التنفيذية الليبية الشرعية المؤسسية وتعمل كممثل رسمي لليبيا.

لكن فرنسا أقامت علاقات قوية مع حفتر.

مؤشر مهم هو حقيقة أن القوات الفرنسية تعمل تحت غطاء في ليبيا: تم اعتقال 13 من ضباط المخابرات الفرنسية المزعومين في أبريل على الحدود التونسية الليبية. وفقا للجزيرة ، قالت المصادر إن حرس الحدود اكتشفوا أن المجموعة لديها أجهزة اتصال يمكن ربطها بالجيش الوطني الليفتري في حفتر.

قبل ثلاث سنوات ، قُتل ثلاثة من ضباط القوات الخاصة الفرنسية عندما تحطمت طائرتهم في شرق ليبيا أثناء طيرانهم باتجاه سيرينايتشا.

لذلك ، في حين أن باريس قد تدعي أنها تتعامل مع حكومة سراج ، إلا أنها تحتفظ بعلاقات وثيقة مع أحد أعدائها. وقد أثار هذا موجة من الانتقادات ضد باريس منذ أن شن حفتر هجومه على طرابلس.

فرنسا ، في الواقع ، تلعب كلا الجانبين في ليبيا. بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وهي حامية لشرعية الدولة ، يجب على فرنسا دعم حكومة سراج.

كما تدعم باريس رسميًا جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية بطريقة تشمل جميع الجهات الفاعلة السياسية ، بدءًا من حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وفي الوقت نفسه ، تتعامل فرنسا مع أحد أعداء الجيش الوطني المرير ، حفتر. أحد أهم مثيري الشغب في ليبيا ، أثبتت موارده المالية والعسكرية القوية أهميته في المشهد السياسي الليبي.

إن الدعم اللوجستي والمالي الذي قدمته إلى حفتر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وعلى الأرجح روسيا ليس سرا – وهذا ما يعززه على حساب حكومة الوفاق الوطني.

علاقات ودية

وعلى هذا الأساس ، فإن طبيعة علاقة فرنسا بحفتار وثيقة الصلة. لا تريد باريس عزل نفسها عن الرجل الذي يساعدها على اكتساب النفوذ في ليبيا. هذا هو أحد الدوافع وراء توترات فرنسا وإيطاليا بشأن القضية الليبية.

في الوقت الذي يركز فيه الإيطاليون جهودهم على التحالف الوطني ويحصرون علاقاتهم مع حفتر لمجرد زيارات البروتوكول ، يبدو أن فرنسا تربطها علاقة أوثق وأقرب بكثير من المارشال الليبي. لا يوجد أي غموض: فرنسا ببساطة براغماتية وتتماشى مع مصالحها الخاصة ، حتى لو كانت تفضل تجنب الاعتراف بذلك رسمياً.

إن التحديات التي تطرحها “أزمة المهاجرين” واضحة ، كما يتضح من المحاولات العديدة للوصول إلى السواحل الأوروبية عبر ليبيا

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العلاقة المضطربة بين فرنسا وليبيا طويلة الأمد. منذ عام 2003 وقرار الزعيم السابق معمر القذافي بالتخلي عن برنامج نووي ، أبدت باريس اهتمامًا كبيرًا بالفرص التجارية والطاقة التي يوفرها السوق الليبي.

بلغ الإطار الدبلوماسي الذي اتبع خلال فترة ولاية الرئيس السابق جاك شيراك ذروته في عهد خليفته نيكولا ساركوزي. المحرض على وجود علاقة قوية بين فرنسا وليبيا ، لعب ساركوزي دورًا رئيسيًا في إسقاط الزعيم الليبي.

تحافظ رئاستان فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون الآن على نفس المسار: ضمان بقاء باريس موطئ قدم لها في ليبيا.

اعتبارات أمنية

لم يتم توضيح أسباب تورط فرنسا في ليبيا من قبل الدبلوماسية الفرنسية ، التي تؤكد رسميًا على تصريحات عامة حول التزام فرنسا باستقرار ليبيا. ومع ذلك ، من السهل أن نفهم أن بعض العوامل الأساسية في هذه العلاقة تتجاوز التزام فرنسا بـ “رفاهية” الليبيين.

أمن ليبيا هو مصلحة أخرى واضحة لباريس ، ليس فقط بسبب المخاطر الناتجة عن عدم الاستقرار الليبي بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، ولكن أيضًا بسبب التأثيرات على الحي الجغرافي الليبي (تونس والجزائر ومصر وقبل كل شيء ، تشاد والنيجر ، حيث انخرطت قوات الساحل G5 – بما في ذلك فرقة فرنسية -).

في حين أن العديد من المناطق في ليبيا تواجه تحديات خطيرة ، فإن الوضع على الجبهتين الغربية والجنوبية هو الأكثر إشكالية. يشكل الاتجار غير المشروع ، بما في ذلك الاتجار بالأسلحة والجماعات المتطرفة المنتشرة على جانبي الحدود تهديدًا لقوات مجموعة الخمسة.

في الوقت نفسه ، لا يمكننا التغاضي عن الأهداف طويلة المدى ، وربما أكثر الكلاسيكية. من بين هذه إرادة فرنسا في ضمان الوصول المتميز إلى فرص الاقتصاد والطاقة الليبية ، وبالطبع الحفاظ على النفوذ الدبلوماسي في ليبيا ، مما سيعزز المصالح الفرنسية في المنطقة.

تعديل ضروري

بالنظر إلى الوضع الحالي ، هل سراج على حق عندما يتهم فرنسا بدعم “ديكتاتور”؟ بالطبع نعم. دور فرنسا في ليبيا واضح: تتعامل باريس مع مجموعة من أصحاب المصالح مع مصالح لا تتقارب.

هذا يمكن اعتباره تكلفة البراغماتية. لكن حفتر عبر بوضوح خطًا أحمر عند مهاجمة طرابلس ، وسيؤثر ذلك سلبًا على حلفائه ومؤيديه ، بما في ذلك فرنسا.

كان لسراج دائمًا موقف صارم ومهذب ومحترم تجاه محاوريه وأصدقائه وأعدائه على حد سواء. لا يمكن أن تستند اتهاماته إلى فرنسا إلى شكوك غامضة حول دور باريس في ليبيا.

كيف ينبغي أن تتفاعل فرنسا؟ في منتصف شهر أبريل ، لم تؤد ردود الفعل الدبلوماسية العنيفة التي أعقبت اعتقال 13 رجلاً مسلحًا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية على الحدود التونسية الليبية إلا إلى مزيد من التكهنات حول دور فرنسا الحقيقي في البلاد.

إن تبرير القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع جميع أصحاب المصلحة الليبيين يمكن تبريره بأهمية التفاعل مع جميع الخصوم. لكن عدم إدانة أحد هؤلاء الأبطال عندما يقوم بأعمال تخريبية تعرض السلام للخطر أمر يستحق الشجب. رد فعل باريس الحازم على هجوم حفتر يضع فرنسا في الجانب الخطأ.

لا يتطلب الأمر الكثير من التخيل لمعرفة ما يتعين على فرنسا فعله لتصحيح موقفها: دعم واضح للحكومة الوطنية التقدّمية والحفاظ على موقف حاسم تجاه حفتر ، وفي الوقت نفسه تقييد أنشطته العسكرية وتخزينه للأسلحة.

قد لا يؤدي هذا بالضرورة إلى توجيه ضربة حاسمة أو حتى منع حفتر من اتخاذ أي إجراء ، حيث يتم تزويده عبر عدة دول.

تعرف باريس أنه لا يمكن إيجاد حل في ليبيا بدون حفتر ، لكنه سيحسن فرصها في نحت طريق أكثر إيجابية لمستقبل ليبيا عن طريق الابتعاد عن نفسه.

موقع ليبيا المختار الإخباري