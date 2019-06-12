الموساد الإسرائيلي يحل محل (CIA) كمتعامل للرجل القوي الليبي خليفة حفتر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حديثاً ، وإن كان بهدوء عن طريق الاختيار ، يتدفق تحت رادار الأخبار الذي يسيطر عليه الغرب. هذا النقص في التقارير ، إلى درجة الخاضعة للرقابة الصريحة والمعرض لها علاقة بإسرائيل التي تقدم سرا الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطني الليبي (LNA) ، أحد الفصائل في ما يسمى المدنية الليبية حرب.

ظلت ليبيا في حالة حرب منذ أكثر من ست سنوات – منذ عام 2011 ، عندما أدت انتفاضة غربية موجّهة وموجهة إلى وفاة زعيم البلاد العقيد معمر القذافي. وأقوى فصيل في ليبيا التي مزقتها الحرب والتي مزقتها الفوضى هي الحكومة التي يقودها طبرق ومقرها شرق البلاد ، والتي تنتمي إلى الجيش الوطني الليبي ، القائد الميداني المارشال خليفة حفتر ، خصم قديم للقذافي ، الذي عاش في الولايات المتحدة لعدة عقود وأصبحت مواطنا أمريكيا قبل العودة إلى ليبيا في عام 2011.

في فبراير 2011 ، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1970 ، الذي يحظر تصدير العتاد الحربي إلى ليبيا. منذ شهرين فقط ، في يونيو / حزيران 2017 ، اتهمت الأمم المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بانتهاك الحصار من خلال تقديم المساعدة العسكرية السرية والأسلحة إلى حفتر والجيش الوطني الليبي:

قالت لجنة الخبراء التي تقدم تقارير عن انتهاكات العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في جميع أنحاء ليبيا إن قوات حفتر تلقت طائرات وعربات عسكرية من الإمارات العربية المتحدة ، وقامت ببناء قاعدة جوية في الخادم. يقدم التقرير السنوي للأمم المتحدة تفاصيل نادرة حول مستوى التدخل الخارجي في ليبيا ، حيث يُنظر على نطاق واسع إلى أن الدعم الأجنبي للمخيمات المسلحة المتنافسة قد أدى إلى تفاقم الصراع.

وقالت “الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم المادي والدعم المباشر للجيش الوطني الليبي ، مما زاد بشكل كبير من الدعم الجوي المتاح للجيش الوطني الليبي”. تضمن تقرير الأمم المتحدة صور الأقمار الصناعية لقاعدة الخادم الجوية ، على بعد حوالي 105 كم (65 ميلاً) شرق بنغازي ، بين يوليو 2014 ومارس 2017 ، والتي تظهر تراكمًا تدريجيًا للبنية التحتية والطائرات ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي تديرها الإمارات العربية المتحدة.

قالت اللجنة إنها أكدت تسليم 93 ناقلة أفراد مدرعة و 549 مركبة مدرعة وغير مدرعة إلى الجيش الوطني الليبي في مدينة طبرق الشرقية في أبريل 2016. ومن المحتمل أن تضم ناقلات الأفراد طرازي Panther T6 و Tygra ، وكلاهما مصنوع من قبل شركات مقرها في الإمارات ، حسبما ذكر التقرير ، وتم تسليمها بواسطة سفينة من المملكة العربية السعودية.

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ومع ذلك ، على الرغم من التقارير الأخيرة التي تؤكد أن إسرائيل هي مورد للأعتدة ودعم القوات الجوية للجيش الوطني الليبي – حفتر ، لم تكن هناك نظرة سريعة من الأمم المتحدة أو وسائل الإعلام الغربية. فيما يلي بعض المقتطفات من هذا الكشف الهام:

يقال إن خليفة حفتر ، القائد العسكري الذي يسيطر على شرق ليبيا ، يتلقى مساعدات عسكرية إسرائيلية عقب اجتماعاته مع المخابرات الإسرائيلية التي زعم أنها توسطت فيها الإمارات العربية المتحدة.

صرح مصدر عسكري رفيع المستوى في قوات حفتر لصحيفة “العربية الجديدة” يوم الاثنين أن الرجل العسكري المثير للجدل الذي تدعمه الإمارات عقد اجتماعات سرية مع العملاء الإسرائيليين على مدار العامين الماضيين. وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته “التنسيق بين حفتر وإسرائيل مستمر. أجرى محادثات مع عملاء الموساد في الأردن في عامي 2015 و 2016”.

وقال “الاجتماعات ، التي يبدو أنها توسطت فيها الإمارات العربية المتحدة ، عقدت بسرية تامة” ، مضيفًا أنه شاهد وثائق تكشف عن أن حفتر التقى مع عملاء المخابرات الإسرائيليين الذين تحملوا أسماء أكرمان وميزراشي. قال المصدر إن الجيش الوطني الليبي المصمم بذاته في حفتر تم تزويده بمساعدات عسكرية إسرائيلية على شكل بنادق قنص ومعدات رؤية ليلية.

الشراكة الحميمة وائتلاف الاستخبارات العسكرية بين حفتر وإسرائيل ليسا سراً كما تزعم وسائل الإعلام التي تنقلها مؤخراً. على سبيل المثال ، قبل شهر واحد فقط ، في 5 يوليو 2017 ، تم الإبلاغ صراحة عن أن أحد وزراء حفتر والمقربين منه ، عمر الجويري ، قد التقى مع مسؤولين إسرائيليين في اليونان. ومع ذلك ، تم إدراج كلمة “سري” في العنوان – “التقى الوزير الليبي مع مسؤولين إسرائيليين في اجتماع” سري “:

تم تصوير وزير شرق ليبي مع إثنين من الإسرائيليين البارزين في نهاية الأسبوع. حضر وزير الإعلام والثقافة والآثار في المؤتمر الوطني العام في سلطة بيدا الشرقية ، عمر الغويري ، المرتبط بالميدان مارشال خليفة حفتر ، مؤتمراً عن حق العودة لليهود الليبيين في رودس ، اليونان وفقًا للعربية الجديدة.

ركز المؤتمر الذي عُقد في فندق رودس بالاس في الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو ، على الذكرى الخمسين “لآخر هجرة لليهود من ليبيا” بعد حرب 1967 مع إسرائيل.

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