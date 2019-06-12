وزارة المالية: لا خفض للدولار الجمركي

الخليج 365: قالت وزارة المالية إن القيمة المعتمدة للدولار الجمركي ثابتة كما هي (15) جنيهاً ولا اتجاه لخفضها. وأبان وكيل وزارة المالية عبد المنعم محمد أن القيمة المعتمدة للدولار لأغراض الجمارك هي (15) جنيهاً للدولار. وأفصح عبد المنعم حسب صحيفة الإنتباهة، عن لجنة مختصة تعمل على دراسة وتقييم التخفيض الذي تم أخيراً لقيمة الدولار من (18) إلى (15) جنيهاً، ومدى تأثيره في خفض مستوى الأسعار العام.

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