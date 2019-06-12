شركة طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تمديد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى الـ(15) من شهر يونيو الجاري، بسبب الاضطرابات السياسية.

وأوضحت الشركة على موقعها الإلكتروني، أنها تراقب الموقف عن كثب، وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، مشيرة إلى أنه على المسافرين المتضررين بالرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب “طيران الإمارات” للمساعدة.

وأضافت حسب صحيفة الإنتباهة، أنه بالنسبة لرحلات شريكتها في الرمز “فلاي دبي”، فإنه سيتم استئناف الرحلة 635FZ إلى الخرطوم عبر بورتسودان بتاريخ 14 يونيو، لكن الرحلات الجوية 631FZ/632FZ إلى الخرطوم تظل معلقة حتى 20 يونيو الجاري.