قرار قوى الحرية والتغيير بتعليق العصيان قرارٌ دُرس بعناية ويصب في مصلحة الثورة.. بقلم ابوزيان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنالك ضغوطٌ هائلة على المجلس العسكري من الاتحاد الإفريقي والأوربي واميريكا ترسل مندوبها غداً وقد كشف احد الصحفيين السودانيين بأن المطالب الاميريكية واضحة وتبدأ بتسليم السلطة للمدنيين وتمثيلاً نسبياً للجيش. ايضاً اصدر الإتحاد الأفريقي اليوم بياناً يتمسك بما تم الاتفاق عليه من قِبل المجلس العسكري وقوى التغيير..

داخلياً اثبت الشعب السوداني قدراته الكبيرة في المقاومة السلمية وذلك بتنفيذ العصيان المدني بنجاح تام وجرّب سلاح الإضراب قبله.

من حق الشعب ان لا يرضى بتعليق العصيان وهذا دليل آخر بقوته وجبروته في مواجهة المجلس وجنجويده ومحاوره الخارجية. ولكن عمل السياسة يقتضي المرونة لتحقيق اكبر قدرٍ من المكاسب للثورة السودانية. لا يملك المجلس العسكري قدرة على المقاومة اكثر مما فعل وفي سجله مجزرة القيادة العامة وقد فقد محور الإمارات قليلاً والتي ادانت المجزرة على لسان قرقاش ودعا لتحقيق وكذلك النظام السعودي الذي لبّى نداء الولايات المتحدة بتوصيل رسالتها الواضحة للمجلس العسكري المتمثلة في تسليم السلطة للمدنيين..

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يعيش المجلس العسكري هاجساً مخيفاً وهو نقل الناشطين ملف المجزرة للمنظمات الحقوقية ومحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة وتنامي الدعوات للتحقيق الدولي مما سيجعل البرهان ونائبه هدفاً لمطاردات دولية وإصدار اوامر بالقبض عليهما وبقية أعضاء المجلس والدخول في متاهات المخلوع البشير مع محكمة الجنايات الدولية ..

مهما تمادى المجلس في غيه فان قوى الحرية والتغيير لها الشعب السوداني الذي لن يقبل بأقل من ميثاق الحرية وتفعيله وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل خلال ثلاث سنوات على تحقيق السلم ومحاكمة رموز النظام السابق وتحقيق تنمية وذلك بتفجير طاقة الشباب في البناء وإلغاء ديون السودان وتوقع مساعدات مالية من اصدقاء السودان في العالم..

وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم..