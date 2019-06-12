اتفاقية إطارية لإنشاء كيان استثماري زراعي يجمع الراجحي والهيئة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت شركة الراجحي الدولية للاستثمار اتفاقية إطارية لإنشاء كيان استثماري زراعي مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، يهدف لتطوير أداء الشركات الزراعية القائمة، وتكامل الشركات ذات العلاقة كي تكون أنموذجاً رائداً في الاستثمار الزراعي.

وسيقوم الكيان بما يخدم استراتيجيات وأهداف الطرفين، كمرحلة أولى بعدها بدراسة وتقييم الشركات والمصانع التي يتوافر فيها إمكانات ومقومات النجاح، حيث تم التوقيع في مقر الهيئة العربية للاستثمار في العاصمة الخرطوم.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار د.خالد الملاحي، بعد توقع الاتفاقية، أن شركة الراجحي الدولية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي يعتبران من أكبر الكيانات الاستثمارية في المنطقة العربية.

وأوضح أنهما يتوافقان في معظم استراتيجياتهما وأهدافهما، وسيتم لاحقاً تحت مظلة الكيان الجديد المزمع إنشاؤه فتح المجال لانضمام استثمارات قائمة.

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توسعة الاستثمارات

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المزروعي يقول إن الخبرات المتراكمة للهيئة وشركة الراجحي والملاءة المالية للطرفين وعلاقاتهما المتميزة مع المؤسسات والصناديق والمنظمات الزراعية العربية والإقليمية والدولية،تعد من أهم نقاط القوة التي ستحقق الأهداف المرجوة

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وأكد الملاحي أن الكيان سيسعى لتوسعة الاستثمارات القائمة وتطويرها لانضمام مستثمرين آخرين وفق ضوابط وشروط استثمارية محددة يتفق عليها الطرفان.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العربية محمد بن عبيد المزروعي، إن الخبرات المتراكمة للهيئة وشركة الراجحي الدولية للاستثمار في مجال الاستثمار الزراعي بالدول العربية والملاءة المالية للطرفين وعلاقاتهما المتميزة مع المؤسسات والصناديق والمنظمات الزراعية العربية والإقليمية والدولية، تعد من أهم نقاط القوة التي ستحقق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة.

وسيسعى الجانبان إلى إحداث تنمية زراعية مستدامة في الدول العربية من خلال تكامل المشاريع الزراعية ونقل وتوطين التقانات الزراعية الحديثة ونظم الزراعة الذكية وتنمية المجتمعات الريفية، بالإضافة إلى إدارة المشاريع الاستثمارية بطرق حديثة ومبتكرة باستخدام التكنولوجيا المناسبة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي.

شبكة الشروق