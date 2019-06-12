تأثر حصة دقيق الخبز بالجزيرة

الخليج 365: أدت صعوبات في الترحيل وعدم استقرار الإمداد الكهربائي، بجانب الأعطال الفنية في تأثر حصة ولاية الجزيرة من دقيق الخبز خلال الفترة الماضية، وأن الوارد اليومي من الدقيق يكفي 30% من حاجة الولاية، وأعلنت مديرة الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية بولاية الجزيرة هدى عباس، عن توزيع ٦٢٠٠ جوال دقيق زنة ٥٠ كيلو أمس للمخابز بجميع محليات الولاية خصصت منها ٢٤٠٠ جوال لمحلية مدني الكبرى، وأقرت هدى بتأثر حصة الولاية من الدقيق خلال الفترة السابقة، وأن الوارد اليومي من دقيق الخبز يكفي بنسبة ٣٠% من حاجة الولاية. آخر لحظة المادة السابقة قناة الحدث المثيرة للإشمئزاز.. بقلم كمال الهدي المقالة القادمة اتفاقية إطارية لإنشاء كيان استثماري زراعي يجمع الراجحي والهيئة العربية

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