برنس الكرة السودانية يتعرض لاصابة في مجزرة القيادة العامة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض نجم الكرة السودانية الاول، هيثم مصطفى كرار، لإصابة خلال عملية فض الاعتصام في محيط قيادة الجيش.

وانتشرت صورة للاعب وهو مصاب على الأرض نتيجة الاشتباكات التي وقعت خلال عملية الفض.

وظهر اللاعب مصابا في رأسه، حيثُ لف رأسه بشاش أبيض وينتظر المسعفين للحضور خلال وجوده على أرض إحدى المستشفيات في الخرطوم. المادة السابقة منتصرون بإذن الله.. بقلم احمد يوسف التاي المقالة القادمة قناة الحدث المثيرة للإشمئزاز.. بقلم كمال الهدي

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