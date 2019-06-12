منتصرون بإذن الله.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ثورة ديسمبر مازالت فتية وقادرة على بلوغ غاياتها وأهدافها، ومازالت تستعصم بسلميتها ووعي شبابها الثائر المؤمن بأهداف ثورته، ولن يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يخمد جذوتها المتقدة التي أنارت دروب النضال والتضحيات، لأنها ببساطة ثورة شعبية جماهيرية سلمية قوامها الشباب، ولأنها تعبر عن آمال وتطلعات كل أهل السودان في الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة الاجتماعية، والنهضة والبناء وسيادة دولة القانون والحكم الرشيد ومحاربة الفساد…. وبالطبع هناك متآمرون على الثورة لكنهم لا يستطيعون المجاهرة بعدائهم لها لأنها تيار عريض كاسح وشامل يعبر عن إرادة الشعب بكامله، لذلك يتخفون في ثوب أنصار الثورة وداعميها ويحاولون أن يتخللوا صفوفها، ولكننا حتماً نعرفهم بسيماهم ولنعرفنهم في لحن القول..

الذين يحاربون الثورة اليوم وبطرق مختلفة هم الفسدة والقتلة وكبار اللصوص وأحلاف السلطة والمال، وإمبراطوريات الفساد ومراكز القوة الذين أدمنوا سرقة موارد البلاد…لأن الثورة لا بد أن تفضي إلى دولة مدنية يسود فيها حكم القانون، ودولة القانون لا بد أن تُحاكم كل المجرمين والقتلة وكبار اللصوص والفاسدين، لذلك هم يتخوفون من الدولة المدنية التي تُصان فيها الحقوق والحريات وتُسلط فيها الأضواء على خفافيش الظلام التي لا تجرؤ على العيش تحت الأضواء الكاشفة.

ما حدث للثوار الشرفاء في ساحة الاعتصام من تقتيل وحرق وإبادة يجب أن يزيدهم صلابة وقوة وإيماناً بأهداف الثورة المجيدة، ويجب أن يتذكروا دائماً أن ثمن الحرية والكرامة غال جداً ومهره الدماء والأرواح في كل الحقب والعهود منذ أن خلق الله الأرض والخلق، فما جرى من غدر وتقتيل لم يخصم من الثورة والثوار بقدر ما أحطّ من قدر خصومها وأعدائها الذين تكشفت سوءاتهم بعد أن تجردوا بفعلتهم من المروءة والإنسانية.. والثورة منتصرة بإذن الله وبالغة غاياتها مهما أحاكوا في طريقها الدسائس ومهما شوهوا صورة الثوار الشرفاء.

وفي رأيي أن ثورة (19) ديسمبر انتصرت بسلميتها في (6) أبريل حينما تمكنت من الوصول إلى القيادة العامة واعتصم شبابها هناك، وانتصرت في (11) أبريل حينما أسقطت حكم الطاغية عمر البشير وأجبرت أعضاء اللجنة الأمنية على الانقلاب على صاحبهم، وانتصرت في (3) يونيو حينما أجبرت عدوها على ارتكاب المجزرة البشعة في حق شباب أعزل مستعصم بالسلمية والحق الدستوري في الاعتصام، فهل يقبل على هذا القبح إلا خائف منهزم مرتبك؟..!!، فإذا كانت الثورة فقدت أرواح شباب هم أصلاً وقودها فإن أعداءها قد فقدوا الإنسانية حينما غدروا بشباب أعزل ليس بيده سلاح غير السلمية، وكذلك فقدوا المروءة والنبل وثقة الشعب السوداني، لذلك أرى أن سلمية الثورة أيضاً انتصرت في مجزرة القيادة وكسبت، وخسر المتآمرون على الثورة الجماهيرية الشعبية السلمية… اللهم هذا قسمي في ما أملك..

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