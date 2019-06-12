أين المحليات؟!.. بقلم حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** التحية لكل القوات النظامية باختلاف تخصصاتها للدور الكبير المتعاظم الذي استطاعت به أن تخرج البلاد من محك صعب وخطير.. والتحية لقطاعات الشعب السوداني العظيم الوطني الغيور الذي استطاع ان يثبت أنه ضد كل معيقات الحرية بكل أشكالها وألوانها.

** هذه القوات التي استطاعت في وقت وجيز فتح كل الطرقات في شارع النيل وإزالة كل التشوهات البصرية من أنقاض ومخلفات لا يمكن أن يتصورها الإنسان أنها يمكن أن تزال بهذه السرعة المبالغ فيها.. بعيداً عن الحديث عن فك الاعتصام ومآلاته، فهذا أمر تسير فيه إجراءات لسنا بصدد الحديث عنها، لكن يهمنا أن يحسم أمر المتاريس التي أعاقت حركة الحياة كلها وكانت قاسية بكل معاني ومفاهيم الكلمة من قساوة على كل قطاعات الشعب في السودان وولاية الخرطوم تحديداً.

** الذي كان يجري في شارع النيل كان خارج دائرة الاعتصام بالقيادة، فكان الأمر حقيقة مخيفاً قام فيه المتفلتون باعتراض الناس ومنعهم من المرور عبره بل إيذائهم وضربهم واتلاف سياراتهم دون أدنى ذنب، وبصورة حقيقة لا يمكن وصفها إلا بأنها سلوكيات إجرامية ضد الإنسانية مما انعكس ذلك سلباً على حركة السير وانسياب حركة المرور بكل الولاية، وأصبحت معقدة لدرجة لا توصف، وضاقت بالناس جميعاً الحياة وساءت للأسف، فتعطلت مهام وكسدت تجارة وظهرت أزمات ليس لها أي سبب ولا دافع في الخبز والدقيق والوقود حتى الدواء بسبب قفل الطرق بالمتاريس والسلوك البشري الذي رفضه كل الناس بما فيهم الثوار أنفسهم، لأن السلوك لا يشبههم وهم لم يأتوا لأجل ذلك بل جاءوا لحلحلة كل مشكلات الناس.

** الآن بحمد الـله تفتحت الطرقات خاصة الرئيسة، وشارك الشباب وأهالي الأحياء بمساعدة القوات في الإزالة لهذه المتاريس، لكن حقيقة يظل السؤال ملحاً أين المحليات؟ وأين دورها الذي جاء وقته، فهي المسؤولة عن إزالة الأنقاض وإحالتها إلى المزابل، وعليها أن تجتهد للقيام بدورها كاملاً، فهي الآن غائبة تماماً عن دورها المهم في هذه المرحلة تحديداً، لأن المناظر لا تسر ولا تجبر الخواطر.

** جاء دور المحليات التي يجب أن تقوم بدورها قبل أن نسأل نحن عنها، فالآن الطرقات تشهد مناظر قبيحة من أكوام الأوساخ وأرتال النفايات وتراكم الذباب والحشرات، فالأمر يحتاج الى التدخل السريع منها، ولو كانوا أصحاب أعذار بأن الوضع الأمني خطر عليهم فلا يمكن الآن أن يكون ذلك سبباً مقنعاً لأصغر الناس.

** هذا هو الزمن الذي يجب على الضابط الإداري أن يثبت فيه دوره وهمته للناس جميعاً، حتى يرى الناس أن أهميته كبيرة حتى لو حضر المعتمدون.

** فرصة كبيرة فوتها الضباط الإداريون بغيابهم عن المشهد وتركهم الأوضاع تسوء يوماً بعد يوم، دون أن يقوموا بأدوارهم ليثبتوا أنهم يقدرون الوطن حق قدره، وأنهم لا يقبلون هذا الهوان والفوضى له.. والناس مازالت تثق فيهم أكبر ثقة لكنهم غابوا.. فظل الناس ينتظرون تعيين المعتمدين ليقوموا بدورهم.

** كنا نتمنى أن يقوم الضابط الإداري بدوره إزالةً ونظافةً ونقلاً للنفايات، ولو تم ذلك لصفق لهم كل الناس وطالبوا بعودتهم لأنهم أصحاب خبرة وفهم إداري، ويعرفون كيف يعالجون قضايا المحليات أكثر من المعتمدين، ولكن فاتت عليهم الفرصة، وإلا متى سيجيبون عن سؤالنا أين المحليات؟

(إن قدَّرَ الـله لنا نَعُود).