احباط تهريب عملات اجنبية عبر مطار الخرطوم..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم وردية الصديق مغادرة من ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من العملات مهربة إلى خارج البلاد، وقد وقف اللواء بحري مهندس مستشار/ إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس العسكري الانتقالي والفريق شرطة / عماد خلف الله محمد خير رئيس هيئة التدريب والفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، على حجم الإنجاز بمطار الخرطوم. وأكد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك جاهزية قواته في الجمارك ومكافحة التهريب للاضطلاع بدورها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيداً بيقظة وخبرة الجمارك بمطار الخرطوم التي ظلت صمام أمان لحماية الاقتصاد الوطني. كما حيا قوات الجمارك ومكافحة التهريب التي كانت ترابط طوال فترة عيد الفطر المبارك في كل الموانئ والمطارات والمعابر والحدود لحماية مقدرات الشعب السوداني. ومن جانبه أوضح العميد شرطة طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم أن الضبطية عبارة عن مبلغ (421,200) ريال سعودي ومبلغ (1400) يورو بصحبة مسافرة متجهة إلى إحدي الدول العربية داخل حقيبة مخبأة داخل فلين، لكن يقظة وفطنة قوات إدارة جمارك مطار الخرطوم كانت بالمرصاد، مؤكداً أن قوات الجمارك بمطار الخرطوم بالمرصاد لكل المتلاعبين بالاقتصاد الوطني، وتقوم بإحباط كافة محاولات التهريب عبر مطار الخرطوم منعاً للتهريب بكافة أشكاله وأنواعه.