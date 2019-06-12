اختفاء تجار العملة وصعود كبير للدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صعد سعر الدولار مجدداً إلى (65) جنيهاً والبيع بـ (66.50) جنيه فى متوالية تصاعدية غير مستقرة. وأظهرت جولة بالسوق الموازي اختفاء تجار العملة, وقال أحد التجار ــ طلب حجب هويته ــ إن هناك عملات أخرى لم يشملها تحديد السعر لجهة ارتباطها بظروف أخرى مثل تذاكر الطيران. الانتباهة

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