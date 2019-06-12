شمال كردفان.. التأمين الصحي يستعد لإدخال 35 ألف أسرة تحت مظلته بالولاية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يستعد فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية شمال كردفان لإدخال 35 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بالولاية، بما يسهم في تغطية أكثر من مئة ألف مواطن ويتم المشروع بدعم من وزارة المالية الاتحادية للعام 2019.
وقالت مسؤولة قسم البطاقة بفرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية ليلى حسين الطاهر أبوحجيل، إن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لوضع الترتيبات لتوزيع هذا الدعم على الشرائح المستهدفة بمحليات الولاية المختلفة كافة.
وأضافت ليلى أن هذا الدعم سيسهم في تغطية أكثر من مئة ألف مواطن، وأوضحت أن الدعم الاجتماعي الذي قدم من وزارة المالية الاتحادية للعام سيسهم كثيراً في زيادة نسبة التغطية التأمينية للسكان.
وأشارت إلى أنه سيكون إضافة حقيقية لمشروعات التغطية الشاملة للعام 2020 والتي تمضي مشروعاتها بصورة راسخة في المحاور المختلفة.
الشروق
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