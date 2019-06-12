عرمان: ترحيلنا خشية توحيد “الشعبية” لقوى الحرية

التاريخ: 12-يونيو-2019
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قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال ياسر عرمان إن المجلس العسكري رحلهم خشية أن تقوم الحركة بتوحيد قوى الحرية والتغيير خلف المطالب التي رفعتها الثورة السلمية.
وذكر عرمان حسب صحيفة الإنتباهة “لقد قامت السلطات باعتقالنا وإبعادنا من بلادنا إلى دولة جنوب السودان، لأنها كانت تخشى من أن تقوم الحركة الشعبية بتوحيد قوى المعارضة”. وأضاف: و”توحيد المعارضة” هذا مهم لأن السودان يمر بوضع غاية في الخطورة، موضحاً: لقد ذهبت واستمعت لأصوات الناس، وأشعر بحزن خاص لفض الاعتصام الذي تولد عنه قتل عشرات من الشباب الذين كانوا يطمحون في حياة أمنة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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