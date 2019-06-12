الدعم السريع: العثور على جثتين في النيل.. ولا وجود لمليشيات “الجنجويد” في الخرطوم

قالت قوات الدعم السريع إنه لا وجود لأعداد كبيرة من الجثث في النيل، وإنه تم العثور على جثتين فقط ، وذكر مدير إدارة العمليات بالدعم السريع اللواء عثمان حامد لمصدر أمس، أن لا خلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة وتابع قائلاً: (لا وجود لمليشيات الجنجويد في الخرطوم). وأضاف إن قوات الدعم السريع شاركت ضمن مجموعة أمنية في ملاحقة مجموعات خارجة عن القانون من منطقة كولمبيا.

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مؤكداً أن الحياة تسير بشكل طبيعي رغم دعوات العصيان المدني، وأضاف قائلاً: (قمنا بفض الموجودين بمنطقة كولمبيا بسبب تهديدها لحياة المواطنين)، مؤكداً أن قوات الدعم السريع تحرس الممتلكات العامة والمرافق الاستراتيجية، نافياً صحة وجود أعداد كبيرة من الجثث في النيل، مؤكداً أنه تم العثور على جثتين فقط .

ونبه مدير إدارة العمليات حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن قوات الدعم السريع خصصت خطاً ساخناً للإبلاغ عن أية تجاوزات تجاه المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)