“الحرية و التغيير”: لا معلومات باتجاه “المجلس” للإفراج عن المعتقلين

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة قال القيادي في قوى الحرية والتغيير معتز محمد صالح إن تلبية مطالب القوى ستسهم بتهيئة الأجواء للعودة إلى الحوار. Advertisements وأشار صالح وفقاً لمصدر أمس، إلى عدم ورود أية معلومات عن نية المجلس الإفراج عن معتقلين، ونوه بأن القوى طالبت بلجنة تحقيق محايدة في أحداث فض الاعتصام حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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