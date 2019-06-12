المالية: لا خفض للدولار الجمركي

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة قالت وزارة المالية إن القيمة المعتمدة للدولار الجمركي ثابتة كما هي (15) جنيهاً ولا اتجاه لخفضها. Advertisements وأبان وكيل وزارة المالية عبد المنعم محمد أن القيمة المعتمدة للدولار لأغراض الجمارك هي (15) جنيهاً للدولار. وأفصح عبد المنعم حسب صحيفة الإنتباهة، عن لجنة مختصة تعمل على دراسة وتقييم التخفيض الذي تم أخيراً لقيمة الدولار من (18) إلى (15) جنيهاً، ومدى تأثيره في خفض مستوى الأسعار العام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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