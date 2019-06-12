(كباشي): نرفض التحقيق الدولي والانتشار العسكري لا يخص الحرية والتغيير

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : أخبار 148 مشاهدة أغلق المجلس العسكري الباب أمام القبول بالتحقيق الدولي في أحداث فض الاعتصام في 29 رمضان. واشترطت قوى الحرية والتغيير فتح تحقيق بمشاركة دولية في عملية فض الاعتصام بعد سقوط شهداء وجرحى، وأيضاً سحب المظاهر العسكرية من شوارع الخرطوم. Advertisements وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي حسب صحيفة الإنتباهة إن تقليل الانتشار العسكري بالعاصمة تقدير أمني لا يخص قوى الحرية والتغيير. وأوضح كباشي على مسار التفاوض أن الوسيط الإثيوبي لم يطرح مبادرته، واستمع لكل الأطراف، وقال إنه لا يوجد اتصال مباشر بينهم والحرية والتغيير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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