إعلان ضوابط وإجراءات الحج غداً وتوقعات بارتفاع التكلفة

تعقد الإدارة العامة للحج والعمرة بالمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر غد الخميس بمقر الإدارة، لإعلان إجراءات وترتيبات وضوابط موسم حج 1440هـ.

Advertisements

ويخاطب المؤتمر الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد أبو بكر عثمان إبراهيم، والمدير العام المكلف للإدارة العامة للحج والعمرة بالمجلس عمر مصطفى علي، بحضور كافة شركاء الحج.

وتوقع مصدر مطلع حسب صحيفة الصيحة أمس، أن تكون تكلفة الحج أعلى من الموسم السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)