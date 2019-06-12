مصدر بـ(الحرية والتغيير): تقارب في مسار التفاوض مع المجلس العسكري

التاريخ: 12-يونيو-2019
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كشف مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير عن انفراج حدث في مسار التفاوض بينهم وبين المجلس العسكري الانتقالي، عبر الوسيط الإثيوبي.
وقال المصدر أمس، إنه لم تجر مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، لكنهم قدموا للوسيط الإثيوبي رؤيتهم، واعتبر أن إحالة عدد من ضباط الأمن وقوات الدعم السريع تأتي في سياق التحقيق مع الذين ارتكبوا مجزرة الاعتصام، وأوضح أن الإعفاء شمل قائد عملية فض اعتصام القيادة العامة والضباط الذين شاركوا فيها. وقال المصدر “صحيح أن المجلس العسكري أمن على فض الاعتصام، لكنه لم يحدد تاريخه أو ساعة الصفر لفضه”.
وتوقع المصدر حسب صحيفة الصيحة، أن تسير المفاوضات في اتجاه التقارب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد وصول مبعوث وزير الخارجية الأمريكي، وأكد أنهم سلموا رئيس الوزراء الإثيوبي قائمة بأعضاء “الحرية والتغيير” في مجلس السيادة والحكومة بمن فيها مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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