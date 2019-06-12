وفاة (5) أشخاص في حادث مروري بكوبري حنتوب

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : حوادث 25 مشاهدة Advertisements لقى خمسة أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم فجر أمس، بكوبري حنتوب في مدينة ودمدني بولاية الجزيرة. وأوضح شهود عيان لمصدر أن الحادث وقع إثر اصطدام عربة “كريز” قادمة من الخرطوم عن طريق الشرق بشاحنة كانت متعطلة في الكوبري، وكانت العربة “الكريز” حسب صحيفة الصيحة، تقل أسرة في طريق عودتها لمدني بعد المشاركة في إكمال مراسم زواج ابنهم في الخرطوم، ونجا من الحادث سائق العربة “الكريز”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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