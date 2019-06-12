“الدعم السريع”: القوات النظامية تعمل في تناغم تام

التاريخ: 12-يونيو-2019
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أكدت قوات “الدعم السريع” أن القوات النظامية مجتمعة تعمل في تناغم تام خدمة للأهداف الوطنية، وأن “الدعم السريع” جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة، وتعمل تحت إمرتها خدمة للوطن والمواطن ولحفظ الأمن والاستقرار.
وقال رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد في تصريح لعدد من القنوات المحلية والدولية حسب صحيفة الصيحة أمس، إن قوات الدعم السريع جزء لا يتجزأ من قوات الشعب المسلحة، وإنها تعمل تحت إمرتها خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف بأن الحفاظ على تراب الوطن مسؤولية الجميع، وامتدح تلاحم المواطنين مع القوات النظامية في ملحمة إزالة المتاريس وفتح الطرق أمام حركة المرور، وذكر المواطنين برقم الخط الساخن (2566) للتبليغ عن أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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