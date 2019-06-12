كسر خزينة بوزارة الإعلام وسرقة (800) ألف جنيه

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : حوادث 30 مشاهدة تعرضت خزينة وزارة الإعلام بوسط الخرطوم، لعملية سرقة خلال عطلة عيد الفطر، وتمت سرقة أكثر من (800) ألف جنيه عبارة عن مرتبات العاملين. Advertisements وعلمت مصادر أن الوزارة دونت بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال حسب صحيفة الصيحة، وحضر فريق من أفراد المباحث واستجوب عدداً من الموظفين، بعد أن اكتشفوا أن الخزينة تم فتحها دون (4) أخرى لم يتم فتحها، وأن من قام بالعملية دخل الغرفة الموجودة بها الخزينة دو كسر الأبواب أو الشبابيك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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