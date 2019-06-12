منتخب ألمانيا يضرب إستونيا بثمانية أهداف في تصفيات كأس أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حقق منتخب ألمانيا، الثلاثاء، فوزا كبيرا على نظيره الإستوني، قوامه ثمانية أهداف نظيفة، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم

وسجل ماركو رويس (10 و37) وسيرج غنابري (17 و62) وليون غوريتسكا (20) وإيلكاي غوندوغان (26 من ركلة جزاء) وتيمو فيرنر (79) ولوروا سانيه (88) الأهداف الثمانية.

وضمن المجموعة ذاتها، حققت أيرلندا الشمالية الأهم بفوز رابع تواليا، وبقيت في صدارة المجموعة، عندما هزمت بصعوبة مضيفتها بيلاروسيا بهدف وحيد سجله باتريك ماكناير (86).

وتتصدر أيرلندا الشمالية المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام ألمانيا التي لعبت ثلاث مباريات فقط، في حين غابت هولندا (3 نقاط من مباراتين) عن هذه الجولة.

عربي21