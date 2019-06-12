توقيف رجل أعمال معروف عقب اقتحام منزله وتهديده بالسلاح

و كانت مجموعة مجهولة مسلحة قد اقتحمت منزل المذكور وقامت باعتقاله تحت تهديد السلاح بعد أن تم تهديد حرسه بالسلاح واقتيد بعربة آكسنت بيضاء الى منطقة بحري وبعدها تم ايداعه بحراسة القسم الشرقي.

وفي السياق وصف مراقبون الخطوة بأنها مخالفة لقانون الاجراءات واوامر القبض وطالب المتهم مدير عام الشرطة بالتحقيق حول حادثة اقتحام منزله موضحاً انه عقب اقتحام منزله واقتياده اكتشف اختفاء مقتنيات ثمينة من داخل المنزل بجانب مستندات مهمة.