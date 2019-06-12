توقيف رجل أعمال معروف عقب اقتحام منزله وتهديده بالسلاح

وفي السياق وصف مراقبون الخطوة بأنها مخالفة لقانون الاجراءات واوامر القبض وطالب المتهم مدير عام الشرطة بالتحقيق حول حادثة اقتحام منزله موضحاً انه عقب اقتحام منزله واقتياده اكتشف اختفاء مقتنيات ثمينة من داخل المنزل بجانب مستندات مهمة.
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