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حرق المحال التجارية ومقتل 8 في هجوم حكومي على بلدة بوسط دارفور

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 كما حث على إجراء تحقيق دولي عاجل حول هذه الجريمة وسابقاتها ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة. 

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، نور الدين كوكي إن أحداث دليج الأخيرة تعيد للأذهان المجزرة التي وقعت في المنطقة بالعام 2004.

 وأضاف في بيان ” لتفادى تكرارها للمرة الثالثة يجب الا تمضي هذه الحادثة دون حساب او عقاب.. المجلس العسكري الانقلابى يتحمل مسؤولية هذه المذبحة”. 

وناشد بعثة (يوناميد) في وسط دارفور التحرك الفوري وحماية المدنيين في المنطقة من هجمات مليشيات الدعم السريع. 

بدورها استنكرت حركة تحرير السودان – قيادة مناوي أحداث دليج. وتأسفت على لسان متحدثها الرسمي محمد حسن هارون حيال صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم المتكررة دون اتخاذ أي تدابير أو إجراءات قانونية تنصف الضحية وتُعاقب الجُناة. 

وحملت الحركة المجلس العسكري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع واتهمته بمحاولة التخلص من أبناء الوطن وكل من يعارضه من أجل كرسي السلطة الذي منحه له الشعب السوداني. 

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