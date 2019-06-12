حرق المحال التجارية ومقتل 8 في هجوم حكومي على بلدة بوسط دارفور

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، نور الدين كوكي إن أحداث دليج الأخيرة تعيد للأذهان المجزرة التي وقعت في المنطقة بالعام 2004.
وناشد بعثة (يوناميد) في وسط دارفور التحرك الفوري وحماية المدنيين في المنطقة من هجمات مليشيات الدعم السريع.
وحملت الحركة المجلس العسكري مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع واتهمته بمحاولة التخلص من أبناء الوطن وكل من يعارضه من أجل كرسي السلطة الذي منحه له الشعب السوداني.
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