حرق المحال التجارية ومقتل 8 في هجوم حكومي على بلدة بوسط دارفور

كما حث على إجراء تحقيق دولي عاجل حول هذه الجريمة وسابقاتها ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة.

وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي، نور الدين كوكي إن أحداث دليج الأخيرة تعيد للأذهان المجزرة التي وقعت في المنطقة بالعام 2004.