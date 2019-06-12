عراقية تبدع في كتابة آية قرآنية على شكل خريطة السودان

أبدعت الخطاطة العراقية الموصلية جنة عدنان أحمد عزت المقيمة في نيوزيلندا لوحة كتبت فيها بخط يدها الآية الكريمة: قد خطت يدها الآية الكريمة “إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ” على شكل خريطة السودان.
وقد وجد تعاطف الفنانة العراقية تقديراً من رواد التواصل الاجتماعي في السودان، الذين عبروا عن شكرها وتعاطفها، وهذا ما يعبر عن وحدة الوجدان الإنساني، ومتانة ما يربط بين البلدين الشقيقين.
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