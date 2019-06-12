مجلس الأمن الدولي يدعو الأطراف السودانية إلى إيجاد حل للأزمة

دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف السودانية إلى العمل من أجل إيجاد حل للأزمة الدائرة حاليا في البلاد.
وأعرب المجلس في بيان له، أوردته قناة “سكاي نيوز” بالعربية، اليوم الأربعاء، عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.
كما طالب جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، مشددا على ضرورة وقف أحداث العنف الأخيرة والتى أدانها بشدة.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء تعليق العصيان المدني والإضراب العام بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وأوضحت في بيان أنها “انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية”.
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