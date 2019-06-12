الفنانة الأمريكية ريهانا تتصدر فنانات العالم بثروة قيمتها 600 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تصدرت النجمة ريهانا قائمة أثرى فنانات ونجمات العالم بثروة قيمتها 600 مليون دولار، وفق ما كشفته مجلة فوربس عن قائمتها السنوية.

وعن مصدر هذه الثروة، أوضحت المجلة أنّ ما حصدته ريهانا هو من بيع ألبوماتها وحفلاتها الغنائية حول العالم وإطلاقها علامة FENTY التي حقّقت نجاحاً كبيراً.

وتخطت ثروة ريهانا البالغة من العمر 31 عاماً ثروة الفنانة مادونا التي بلغت 570 مليوناً، وكذلك الفنانة سيلين ديون وثروتها 450 مليوناً، كما الفنانة بيونسيه التي تنافسها وثروتها وصلت إلى 400 مليون. المادة السابقة الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن ومنشآت فلسطينية بالضفة الغربية والقدس

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