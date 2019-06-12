واشنطن: الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنها تسعى مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في السودان، مؤكدة أنها مستمرة بالالتزام بمساندة الشعب السوداني. وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل لصالحه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أكبر دبلوماسييها لأفريقيا تيبور ناجي، سيسافر إلى السودان هذا الأسبوع من أجل الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير للدعوة لاستئناف المحادثات بينهما.

وسيناقش مساعد وزير الخارجية لأفريقيا وفقاً لوكالة “رويترز” فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أيضاً.

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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حاول التوسط بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وذكرت الوزارة في بيان أن ناجي سيدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين، وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات، مضيفة أنه سيسافر في وقت لاحق إلى موزمبيق وجنوب أفريقيا.

شبكة الشروق