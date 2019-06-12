قرقاش: نتواصل مع قوى التغيير والمجلس العسكري

الخليج 365:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة يوم الثلاثاء إن بلاده لا تزال تتواصل مع قوى التغييروالمجلس العسكري.

وأضاف قرقاش أن هدف الإمارات هو دعم استقرار السودان ”والانتقال السياسي المنظم والسلس“.

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ولم يتضح بعد إن كانت الإمارات تلعب أي دور محدد في الوقت الذي تحاول فيهقوى التغيير الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين، لكنها سبق وتعهدت بتقديم المساعدات المالية والدعم للمجلس العسكري.

الى ذلك ذكر المبعوث الإثيوبي إلى السودان يوم الثلاثاء أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وأبلغ المبعوث الخاص محمود درير الصحفيين في الخرطوم بأن المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف من جماعات الاحتجاج وقوى التغيير قد انهارت بعد فض عنيف للاعتصام في الثالث من يونيو حزيران، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.