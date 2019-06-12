نجاح الوساطة الأثيوبية في إعادة المجلس العسكري وقوى التغيير لاستئناف التفاوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الوساطة الأثيوبية عن نجاحها في إقناع المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير باستئناف التفاوض بين الطرفين، وكشف مبعوث رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، السفير محمود درير، عن توصل الوساطة إلى إتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض بين الطرفين قريباً، وقطع بأن الجانبان أكدا على عدم التراجع عن ما تم التوصل إليه في السابق ومواصلة التفاوض بشأن المجلس السيادي.

وقال درير في مؤتمر صحفي بالسفارة الأثيوبية مساء اليوم “الثلاثاء”، إن رئيس الوزراء الأثيوبي عين مستشار وزارة الخارجية مبعوث للسودان وأوضح أنه باشر مهامه بلقاء رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وقادة المجلس العسكري الإنتقالي بجانب مُمثلي قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة إلى شخصيات سياسية بارزة وقادة أحزاب.

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وأعلن درير أن المجلس العسكري وقوى التغيير أكدا عدم التراجع عن الإتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن يتم استئناف التفاوض من حيث توقف والنقاش حول المجلس السيادي، وقال “بشأن المجلس العسكري سيتم التفاوض حوله بنيه حسنه وبذات الروح التى بادر بها رئيس الوزراء الأثيوبي”.

وأكد إتفاق المجلس وقوى التغيير على عدم التصعيد وإصدار البيانات بما يُسئ للأطراف المختلفة حفاظاً على عدم التراجع عن المبادرة الأثيوبية ، وقال إن المجلس العسكري وافق على عن بناء الثقة بين الأطراف بإطلاق سراح المعتقليين السياسيين، وفي المقابل أبدت قوى الحرية والتغيير رغبتها ووافقت على تعليق العصيان المدني.

وأعلن درير عن زيارات مُرتقبة لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد للسودان خلال الفترة القادمة لدفع مسيرة التفاوض بين الطرفين، وأكد أن الوساطة تسعي لتجنب جميع الأطراف التصعيد والإتهامات المتبادلة وأي خطوات تُعيد الجانبين إلى الوراء وقال “نحن على ثقة كاملة أن السودان سيتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه الحديث”.