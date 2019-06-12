- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دولة الإمارات، معتبرا أنها “تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”.
وقال ظريف: “الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن “الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب”، مؤكدا أنه “لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر”.
وتابع: “لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، الحرب هي حرب”.
كانت هذه تفاصيل خبر جواد ظريف: دولة عربية تسعى لتكون إسرائيل ثانية في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.