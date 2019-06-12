جواد ظريف: دولة عربية تسعى لتكون إسرائيل ثانية في المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دولة الإمارات، معتبرا أنها “تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”.

وقال ظريف: “الإمارات تنفق مليارات الدولارات على التسلح وتسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة”، مشيرا إلى أن “هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة وهي مخطئة”، وذلك حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن “الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي على إيران هي إرهاب”، مؤكدا أنه “لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر”.

وتابع: “لن نسمح لأمريكا بأن تفرض على شعبنا حربا من جانب واحد وحتما الجميع سيتضرر، الحرب هي حرب”.