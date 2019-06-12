البنتاغون: لهذه الأسباب تبيع واشنطن الأسلحة للسعودية والإمارات !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، أن بلادة تبيع الأسلحة للدول العربية، أولا لكي تستطيع هذه الدول الرد على التهديدات الخطيرة، وثانيا لكي لا تشتري المعدات العسكرية من روسيا والصين.

وقال الوزير للصحفيين: “قضية بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جوهرها هو أن تتمكن هذه الدول من حماية نفسها، والهدف من ذلك كله هو الرد بالمثل على أي تهديدات خطيرة، وثانيا إذا لم يشتروا من الولايات المتحدة ونحن الشريك الموثوق به للغاية، ولأسباب أمنية يتعين عليهم الذهاب (وشراء الأسلحة) إما من الصين أو من روسيا”.

هذا وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في 25 أيار/مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

سبوتنيك