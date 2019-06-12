الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي وتسقط عددا من الصواريخ المعادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد مصدر عسكري لـ “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على منطقة تل الحارة وتسقط عددا من الصواريخ المعادية.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية في تل الحارة.

وكشفت الوكالة عن أن العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

وكان مراسل “سبوتنيك” بالقنيطرة أفاد بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مراسل “سبوتنيك” إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 12 يونيو 2019م المقالة القادمة قطر تخرج عن صمتها وتندد بـ”المجزرة الوحشية” أمام القيادة العامة للجيش السوداني

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