“الحرية والتغيير”  تعلن تعليق العصيان المدني

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي “حتى إشعار آخر”، وذلك بنهاية يوم أمس ليزاول الناس أعمالهم اعتباراً من اليوم الأربعاء.

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وقالت قوى التغيير” في بيان حسب صحيفة الصيحة أمس، إنها انخرطت في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، وتواصلت مع قطاعات عريضة من الجماهير، وخرجت بأن العصيان المدني تجربة بارزة في تاريخ المقاومة السلمية، وأنه تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع مدن السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)