التاريخ: 12-يونيو-2019
26 مشاهدة
كشفت مصادر برئاسة الجمهورية، أن المجلس العسكري الانتقالي بكامل عضويته يتابع الأوضاع العامة بالبلاد من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، منذ انتهاء عطلة العيد وفي أعقاب التطورات الأخيرة.
وأكدت المصادر أن أياً من عضوية المجلس لم يباشر مهامه من القصر الجمهوري بخلاف رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي سجل زيارة لمكتبه أمس لمدة نصف ساعة فقط قبل أن يعود لمقر القيادة.
وأشارت المصادر حسب صحيفة الصيحة أمس، إلى أن هنالك تطورات إيجابية تتم حالياً ستسهم في انفراج الأوضاع المحتقنة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ونوهت لاحتمالات زيارة ثانية قريبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي هو على اتصال مباشر حالياً بمبعوثه الخاص في الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري يمارس مهامه من القيادة العامة منذ انتهاء عطلة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.