غارديان: 70 حالة اغتصاب في فض اعتصام الخرطوم

قالت صحيفة غارديان البريطانية إنه تم تسجيل أكثر من 70 حالة اغتصاب خلال فض اعتصام الجماهير المحتجة أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم قبل نحو أسبوع.

ونقلت الصحيفة عن أطباء في العاصمة السودانية قولهم إن قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، ارتكبت عمليات اغتصاب في الأيام الأخيرة من الاعتصام.

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ونقلت الصحيفة عن طبيب وصفته بأنه “مطلع على البيانات التي جمعتها لجنة أطباء السودان المركزية” تأكيده أن مستشفيات الخرطوم سجلت أكثر من 70 حالة اغتصاب في الهجوم الذي شنته القوات السودانية يوم الاثنين 3 يونيو الجاري، وما تلاه من أعمال عنف.

كما نسبت الصحيفة إلى طبيب في مستشفى “رويال كير” قوله إنه عالج ثماني ضحايا اغتصاب: خمس نساء وثلاثة رجال، في حين قال مصدر طبي إنه تمت معالجة حالتي اغتصاب في مستشفى في جنوب الخرطوم، بمن فيها حالة تعرضت للهجوم من قبل أربعة عناصر تابعين لقوات الدعم السريع.

وقد وصف العديد من الشهود حالات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الجزيرة إلى أن العديد من ضحايا الاغتصاب لم يتقدموا للعلاج الطبي، إما بسبب الخوف من الانتقام، وإما لانعدام الأمن في المدينة، وإما بسبب محدودية الرعاية، ووصف نشطاء حقوق الإنسان والخبراء تقارير العنف الجنسي بأنها “موثوقة”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)