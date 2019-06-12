اتفاق لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير

التاريخ: 12-يونيو-2019
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كشف الوسيط الإثيوبي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، السفير محمود درير، عن التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لاستئناف التفاوض بينهما قريباً، وأوضح أن الجانبين أكدا عدم التراجع عما تم التوصل إليه سابقاً، ومواصلة التفاوض بشأن المجلس السيادي.
وقال درير في مؤتمر صحفي بالسفارة الإثيوبية حسب صحيفة الصيحة أمس، إن رئيس الوزراء الإثيوبي عين مستشار وزارة الخارجية مبعوثاً للسودان، وباشر مهامه بلقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، وقادة المجلس، بجانب ممثلي ” الحرية والتغيير”، وشخصيات سياسية بارزة وقادة أحزاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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