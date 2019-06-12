تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * اتفاق لاستئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير * تصنيف مستندات الفساد ولجنة لإحالتها إلى الجهات المختصة * لجنة تحقيق “فض الاعتصام” تستجوب شهوداً وتواصل التحريات الإنتباهة: * استئناف التفاوض وتعليق العصبان * (كباشي): نرفض التحقيق الدولي في فض الاعتصام * رفع معروضات أحداث (29) رمضان.. * الدعم السريع: العثور على جثتين في النيل * المالية: لا خفض للدولار الجمركي * كباشي: تقليل الانتشار العسكري لا يخص الحرية والتغيير * الأمم المتحدة تطالب بسرعة إصدار تأشيرات الدخول لموظفيها للسودان * طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم السوداني: * قوى الحرية: تعليق العصيان اعتباراً من اليوم * المبعوث الإثيوبي: لا عودة عن ما تم الاتفاق عليه بين (العسكري) و(الحرية والتغيير) * النيابة تحقق ميدانياً بمقر الاعتصام Advertisements * وفاة (5) أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري * اتحاد المخابز: المتاريس والعمالة وراء مشكلة الخبز * “الأوقاف” تعلن عن إجراءات موسم الحج غداً التيار: * بسبب قطع الإنترنت.. خسائر مليارية لشركات الاتصالات * مسؤول مصري: البشير وراء محاولة اغتيال مبارك * تعليق العصيان المدني.. وعودة وشيكة للتفاوض المجهر: * لجنة التحقيق في أحداث الاعتصام تزور مسرح الجريمة وتستجوب شهود عيان * الوسيط الإثيوبي: استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير * “السنوسي”: ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة كانت مرتعاً للفاحشة والإلحاد * ضبط سيدة كانت تنوي تهريب نصف مليون ريال سعودي عبر مطار الخرطوم * أمريكا: السودانيون يستحقون حكومة مدنية لا مجلساً عسكرياً يعمل ضدهم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.