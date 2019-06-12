سنقول البغلة في الإبريق (2).. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لازالت قناعتي تزداد يوماً بعد يوم، بأن ما حدث من جانب تنظيم الضباط الإسلاميين في الحادي عشر من أبريل الماضي، هو انقلاب عسكري ضد البشير وليس انحيازاً لثورة الشباب. لأن الذي ينحاز للثوار لا يقتلهم غيلةً وغدراً وهم نائمون، ولا يرتكب أبشع مجزرة تفوح منها رائحة الغدر على النحو الذي رأينا من استخدام مفرط للقوة العسكرية، من إطلاق للنيران بكثافة على الشباب الأعزل. وما رأينا من جثث متفحمة، في وقت كانت التطميناتُ تترى من البرهان وحميدتي للشباب المعتصمين بأن المجلس العسكري لن يفض الاعتصام..

في رأيي وقع المجلس في خطأ جسيم أفقده كل شيء، وعزز كل الشكوك التي كانت تحوم حول صلته بالنظام المخلوع، والدولة العميقة، ووضع أكبر المتاريس أمام التعامل مع العالم الديمقراطي الحر، الذي يُعلي قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن شابه النظام المخلوع فما ظلم..

الآن الصوت العالي هو صوت الثورة المضادة التي لم تتحمل السلمية، فقتلت وحرقت وذبّحت، واعتقلت وكممت الأفواه وصادرت الحريات والحقوق السياسية والمدنية، وقطعت خطوط التواصل بين الناس وفعلت ما لم يفعله النظام المخلوع بكل جبروته واستبداده وتسلطه.

الذين يحاولون عبثاً وافتراءً تقزيم الثورة الشعبية السلمية وتجريمها أو اختزالها في الحزب الشيوعي، هم أبواق الثورة المضادة وليس غريباً عليهم تلك السطحية وذلك المنطق البائر المعطوب، وليس غريباً عليهم تلك الأفكار المضطربة والموتورة حد الدروشة والهوس ومجافاة المنطق..

الحقيقة التي لا تقبل السوفسطائية والجدل البيزنطي، أن ثورة الشباب السوداني هي ثورة شعبية جماهيرية سلمية اندلعت نتيجة لتراكم الظلم والفساد والاستبداد والطغيان، وهدفها الواضح هو بناء دولة مدنية ديمقراطية تُصان فيها الحريات وحقوق الإنسان وكرامته وتسود فيها دولة القانون والحكم الرشيد، فكل من آمن بهذه المبادئ والأهداف فهو نصير الثورة، ويدعم أهدافها، فلاعزل له ولا إقصاء.

إذا كان هناك متفلتون من الثوار، فهناك أيضاً متفلتون من الدعم السريع والشرطة والجيش، فهل من العدل أن نصف ما يحدث من منسوبي القوات النظامية بأنه سلوك فردي، وما يحدث من بعض الثوار بأنه انحراف لمثار الثورة السلمية، لتبرير الإسراف في القتل والمجازر؟!.

في رأيي، إن المجلس العسكري بعد مجزرة القيادة العامة فقد الشرعية التي استمدها من شرعية الثورة، مثلما فقد الثقة التي أولاها له الشعب السوداني.. فيجب أن يتحمل المجلس كامل المسؤولية لما حدث، فهو لا يخرج من ثلاثة: فإما أن يكون قاتلاً للثوار المعتصمين بالسلمية والدستور، أومتواطئاً مع القتلة، أو مُقصراً في حماية الثوار الذين لجأوا إليه طلباً للحماية والأمان وانحيازاً لثورتهم السلمية..

عجبتُ حد الدهشة، أن يُحمل المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير مسؤولية المجزرة، ويتنصل عن أية مسؤولية عما حدث، وعجبتُ حد الذهول أن يصف المجلس العسكري إغلاق الشوارع بالمتاريس بأنه جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، ولايُسقط هذا الوصف على مرتكبي مجزرة القيادة العامة..اللهم هذا قسمي فيما أملك..

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