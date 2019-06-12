الأرباب لماذا لا يحكم الهلال من معقله بجدة.. بقلم يعقوب حاج آدم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الارباب لماذا لايحكم الهلال من معقله في جدة !!؟؟

* الكابتن صالح سليم رئيس النادي الاهلي المصري نادي القرن يعتبر واحد من اشهر واعظم الرؤساء في القارة السمراء على الاطلاق فهو اداري متفرد وذو شخصية قوية يهابها اللاعبين واعضاء مجلس الادارة وجماهير الاهلي على حد السواء وكلنا نعلم بانه كان يدير النادي الاهلي من عاصمة الضباب لندن حيث يقيم هناك ولم يكن يأتي الى مصر الا في فترات متقطعة خلال فترة ولايته كرئيس للنادي الأهلي وبرغم ذلك كان الانضباط هو سيد الموقف داخل اروقة النادي الاهلي وهي الجزئية التي قادت الاهلي الى تحقيق العديد من البطولات إبان رئاسته للنادي الأهلي في تلك الفترة الزاهية من تاريخه وكلنا نذكر كيف ان الكابتن صالح سليم قد امر النجم الذائع الصيت محمود الخطيب بالخروج من قاعة الاجتماعات عندما اقتحم الخطيب قاعة المجلس واخذ يشرح لرئيس المجلس صالح سليم عن مشكلة كانت تواجهه فما كان من صالح سليم الا ان قال للخطيب وهو الخطيب اخرج من قاعة الاجتماعات وشوف مدير الكوره بتاعك وين واحكي ليه مشكلتك وهو يأتي ليعرضها علينا في مجلس الادارة وبالطبع فان لو احداً من لاعبينا الكبار قد دخل على مجالس اداراتنا في الناديين الكبيرين هلاريخ وهو يحمل بين طياته مشكلة ما لقام له احد اعضاء مجلس الادارة وجلس مكانه واوقف المجلس اجتماعه للاستماع لمشكلة النجم والعمل على حلها باسرع مايمكن ولن يجرؤ اي عضو من اعضاء المجلس او رئيس المجلس على زجره وتطاوله بتخطي مدير الكرة او رئيس دائرة الكرة والوصول الى المجلس بلا وسيط،،

* وبمناسبة الحديث عن الكابتن صالح سليم فقد طاف بذهني الرئيس الهلالي صلاح احمد ادريس المتواجد في المملكة العربية السعودية والذي يعد من افضل الرؤساء الذين مروا على خارطة الرئاسة الهلالية واعماله وانجازاته وعقليته الادارية الفذة تشهد له بذلك وتميزه على العديد من اقرانه والادارة الهلالية افتقدته وافتقدت حنكته الادارية ورؤيته الثاقبة في اختيار االلاعبين الاجانب والمحلبين لتدعيم صفوف الفرقاطه الهلالية واستطيع ان اؤكد بان الهلال ومنذ ترجل الارباب صلاح ادريس لم ياتي بلاعب يوازي قدرات كيلاتشي وقودوين وباري ديمبا وغيرهم من المحترفين الاجانب الذين تركوا بصماتهم على جدار الكرة السودانية ومن وجهة نظري الخاصة ارى بان البيت الهلالي في حاجة ماسة لخبرات الرئيس الأرباب صلاح ادريس فلن يضيرنا شئ ان كان الاخ صلاح ادريس خارج حدود المعمورة فهو وبما يملكه من فكر وخبرة ودهاء كروي يمكنه ان يدير النادي بصورة انسيابية تقوده مجددا الى منصات التتويج بحكم ان الارباب صلاح ادريس عودنا على اختيار اللاعبين الاجانب الذين يحدثون الفارق الفني في صفوف الفريق ويقيني بانه متى ماتواجد اللاعب الاجنبي الذي يحدث الفارق الفني فانه سيكون قادراً على تحقيق الطموحات التي ترجوها جماهير الهلال العريضة داخل حدود المعمورة وخارجها،،

* ويبقى السؤال الاهم والذي يفرض نفسه وبألحاح وهو هل ان السيد صلاح ادريس لديه الرغبة الملحة للعودة للعمل الاداري بناددي الهلال وهل هو قادر على تكيف نفسه مع ظروفه المعاشه للاضطلاع بدوره كرئيس للنادي من خارج حدود المعمورة ومتى ماتوفرت هذه المعينات فان الارباب يصبح هو اادلخيار الانسب من كل الاسماء المطروحة لقيادة الهلال في المرحلة القادمة والتي تحتاج الى رئيس محنك وخبير ولديه المام بالنواحي الفنية ولديه الاستعداد المادي لتسير دولاب العمل الاداري في النادي الكبير وصلاح يمتلك كل هذه المقومات التي ترجح كفته على البرير والخندقاوي وابو شيبه او اي اسم اخر مطروح على طاولة الترشيحات لرئاسة مجلس الادارة للأربع سنوات القادمة،،

دبوس

* ايقاف الحكم المصري جهاد ابو جريشه لستة اشهر بسبب اخفاقه في قيادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي والتي تحامل فيها المصري ابو جريشه كثيرا على الفريق المغربي .. ايقاف ابو جريشه يقودنا للهوان الذي لقيه الفريق الهلالي من حكام عرب وافارقة ساهم في خسارتهم للعديد من البطولات كان اخرها ركلة الجزاء التي ارتكبت مع النجم ابوعاقلة في الدقائق الاخيرة لمباراة الهلال امام النجم الساحلي وهي الركلة التي كانت ستغير كثيرا من مسيرة النجم في البطولة ولكن الاتحاد الافريقي مرر الحادثة مرور الكرام لياتي وينتصر للمغاربة بايقاف الحكم المصري الذي صرف لهم ركلة جزاء اوضح من الشمس وهي شبيه بركلة جزاء ابو عاقلة ولكن ولان ذلك الفريق من شمال افريقيا وله اعضاء مؤثرين في الاتحاد الافريقي فهو يبقى صاحب حظوة ولاننا نحن من دول شرق ووسط افريقيا وليس لدينا اعضاء مؤثرين في الاتحاد الافريقي فمن الطبيعي ان تهضم حقوقنا ونتعرض للظلم على عينك ياتاجر واللي ماعاجبه يشرب من البحر فأي هوان انت فيه ياهلال!!

فاصلة … أخيرة

* الارباب وصالح سليم وجهان لعمله واحده،،