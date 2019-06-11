كشفت مصادر أن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت على ترشيح الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة، عبدالله حمدوك، لرئاسة الوزراء.
وقالت المصادر طبقاً لقناة “العربية” إن اجتماعاً لقوى المعارضة توافقت خلاله على اسم حمدوك لرئاسة الوزراء.
وكانت مصادر قد أفادت “العربية” اليوم الثلاثاء أن قيادات في تحالف قوى الحرية والتغيير حذرت من التصعيد مع المجلس الانتقالي، كونه لا يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته عن فض الاعتصام.
وقالت مصادر بالمجلس العسكري الانتقالي، إن هناك اتجاهاً للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير، وكان الإفراج عن المعتقلين أحد شروط قوى الحرية والتغيير لإعادة التفاوض.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تتوافق على ترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.