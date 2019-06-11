قوى الحرية والتغيير تتوافق على ترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء

كشفت مصادر أن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت على ترشيح الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة، عبدالله حمدوك، لرئاسة الوزراء.

وقالت المصادر طبقاً لقناة “العربية” إن اجتماعاً لقوى المعارضة توافقت خلاله على اسم حمدوك لرئاسة الوزراء.

وكانت مصادر قد أفادت “العربية” اليوم الثلاثاء أن قيادات في تحالف قوى الحرية والتغيير حذرت من التصعيد مع المجلس الانتقالي، كونه لا يزال السلطة النافذة رغم مسؤوليته عن فض الاعتصام.

وقالت مصادر بالمجلس العسكري الانتقالي، إن هناك اتجاهاً للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير، وكان الإفراج عن المعتقلين أحد شروط قوى الحرية والتغيير لإعادة التفاوض.