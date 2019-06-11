الاتحاد المصري يكشف قائمة “منتخب الفراعنة” في كأس أفريقيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية توتال – مصر 2019.

واستبعد مدرب منتخب مصر ثنائي نادي سموحة الظهير أحمد أبو الفتوح والحارس محمد أبو جبل، من القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.

وجاء نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على رأس القائمة إضافة لمحمد النني المحترف في أرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيغيه مهاجم قاسم باشا التركي.

وتفتتح مصر مبارياتها أمام زيمبابوي يوم 21 حزيران/يونيو في القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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