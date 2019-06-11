وفاة 16 شخصا بالكوليرا في إثيوبيا وإصابة 525 آخرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، عن وفاة 16 شخصا من إجمالي 525 إصابة بالكوليرا في عدد من أقاليم البلاد، بحسب إذاعة فانا المحلية.

وكشف نائب مدير معهد الصحة العامة (حكومي)، الدكتور بيني مجوس، أن الإصابات بالكوليرا ظهرت بأقاليم: أوروميا (وسط)، وإقليمي أمهرا وتجراي (شمال)، بالإضافة إلى حالات في العاصمة أديس أبابا، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت المسؤول الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي، أن 14 شخصا من المتوفين من إقليم أمهرا.

وأضاف أنه تم إرسال الإمدادات الطبية إلى مناطق تفشي المرض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا عبارة عن عدوى معوية حادة تنشأ بسبب تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا، وهو مرض يحدث بسبب الفقر، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمات الصرف الصحي السيئة، ونقص مياه الشرب النظيفة.