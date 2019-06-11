البرلمان الألماني يطالب محمد بن زايد بـ “إنهاء سريع” لحرب اليمن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا البرلمان الألماني (بوندستاغ) رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير، إلى مطالبة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ببحث طريقة لـ “إنهاء سريع لحرب اليمن”، خلال لقائهما في برلين، الثلاثاء.
وقالت كلوديا روث، نائبة رئيس البوندستاغ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “يجب على الرئيس شتاينماير أن يقول بكلمات لا لبس فيها لولي العهد (بن زايد) إن ألمانيا وأوروبا تتوقعان تحولا جوهريا في السياسة الخارجية ونهاية سريعة للحرب في اليمن”.
وأضافت: “كانت الإمارات قوة دافعة وراء الحرب في اليمن، لذلك فإن ولي عهد الإمارات، باعتباره نائب القائد العام للقوات المسلحة، مسؤول بشكل مشترك عن أكبر كارثة إنسانية على هذا الكوكب حاليا”.
ومن المقرر أن يلتقي بن زايد مع شتاينماير في برلين، الثلاثاء، حسب المصدر نفسه.
ووصل بن زايد، مساء الثلاثاء، إلى برلين في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها أيضا المستشارة أنجيلا ميركل، وفق إعلام محلي.
الاناضول
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