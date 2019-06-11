مجلس الأمن الدولي يندد بتعمد استهداف المدنيين في الصراعات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالإجماع قرارا، يندد بشدة بالاستهداف المتعمد للمدنيين في حالات النزاع المسلحة”.

وأهاب القرار، الذي صاغته الكويت وحصل عليه مراسل الأناضول، بجميع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لهذه الممارسات وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وصدر القرار، خلال جلسة المجلس بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وترأس الجلسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

ودعا القرار أطراف النزاعات لمسلحة “اتخاذ كافة التدابير المناسبة للبحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم والتمكين من إعادة رفاتهم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز”.

كما حث القرار أطراف الصراعات المسلحة علي “البحث عن قتلي النزاعات المسلحة والتقاط جثثهم وتحديد هويتهم واحترام رفاة الموتى وإعادة رفاتهم كلما أمكن ذلك”.

وطالب القرار، الذي حمل الرقم 2474، بالسماح للمنظمات الإنسانية القيام بعمله دون تعطيل في موضوع تحديد أماكن وبقايا المفقودين.

كما دعا مشروع القرار إلى إدراج مسألة المفقودين في مباحثات السلام والمصالحة بين الأطراف المتنازعة وأن يكون التعاون في هذه الميدان جزءًا من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.