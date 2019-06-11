الامارات: مرحلة حساسة في السودان بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان

أكد وزير الشئون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، استمرار تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي.

وكتب قرقاش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق”.

واختتم بقوله: “لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان”.