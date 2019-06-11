بعد غدٍ الخميس.. إعلان ضوابط واجراءات حج 1440هـ

تعقد الإدارة العامة للحج والعمرة بالمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر الإدارة، لإعلان إجراءات وترتيبات وضوابط موسم حج 1440هـ.

ويخاطب المؤتمر الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد أبوبكر عثمان إبراهيم، والمدير العام المكلف للإدارة العامة للحج والعمرة بالمجلس عمر مصطفى علي، بحضور كافة شركاء الحج