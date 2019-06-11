تعقد الإدارة العامة للحج والعمرة بالمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد، مؤتمراً صحفياً في الواحدة والنصف بعد ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر الإدارة، لإعلان إجراءات وترتيبات وضوابط موسم حج 1440هـ.
ويخاطب المؤتمر الأمين العام للمجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد أبوبكر عثمان إبراهيم، والمدير العام المكلف للإدارة العامة للحج والعمرة بالمجلس عمر مصطفى علي، بحضور كافة شركاء الحج
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غدٍ الخميس.. إعلان ضوابط واجراءات حج 1440هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.