المبعوث الإثيوبي: اتفاق الأطراف السودانية على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المبعوث الإثيوبي إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى تم الاتفاق عليه.

وأكد المبعوث أن المجلس العسكري السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.

وحسب “رويترز” قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم الثلاثاء إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

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